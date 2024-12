Da Roma una colletta per Francesco, il tassista accoltellato a Bari

Una colletta per Francesco, il tassista di Bari accoltellato, per aiutarlo a tornare a lavorare “senza paura”, dopo quanto vissuto lo scorso 8 dicembre. La solidarietà, arrivata nel periodo natalizio come un dono, è partita da Fulvio, tassista romano fortemente provato da quanto accaduto tanto da spingerlo ad avviare una raccolta fondi per il giovane Francesco che aveva preso servizio da pochissimo e adesso, sia per via delle ferite, sia per via dei timori, fa fatica a pensare ad un ritorno, soprattutto se privo di sicurezza. Da qui l’idea di Fulvio che in pochi giorni ha raccolto la quota prevista, ovvero 5mila euro che saranno destinati al tassista barese.

“Ciao a tutti – scrive Fulvio nella lunga lettera che accompagna la raccolta fondi – sono un tassista romano e oggi voglio raccontarvi una storia che mi ha colpito nel profondo e che riguarda uno di noi, un collega tassista. Francesco Rubini, un collega di Bari, è stato aggredito brutalmente durante il suo turno di lavoro. Due clienti che lo volevano rapinare lo hanno attaccato senza pietà, infliggendogli ben 27 coltellate. Un gesto di una violenza assurda, che poteva costargli la vita, ma che, per fortuna, non è riuscito a spegnere la sua forza e la sua voglia di lottare. Francesco è sopravvissuto, ma ora sta affrontando una situazione difficile. Non può lavorare per il momento per via delle ferite, e ciò significa non poter garantire il sostentamento alla sua famiglia. Come colleghi e come persone, non possiamo rimanere indifferenti. Ho pensato quindi di lanciare una campagna di raccolta fondi per supportarlo in questo momento delicato, aiutandolo a coprire tutte le necessità della sua famiglia mentre si riprende e ritrova la forza di tornare alla vita di tutti i giorni”, ha evidenziato.

“Ma c’è di più – prosegue – Francesco vorrebbe tornare al volante del suo taxi, ma questa volta in sicurezza. Parte delle donazioni servirà, se lui lo desidera, a installare un pannello divisorio tra i sedili anteriori e posteriori della sua vettura. Una misura semplice ma fondamentale, che può dargli la tranquillità necessaria per svolgere il suo lavoro senza paura. Io conosco bene cosa significa stare al volante ogni giorno, affrontare la strada e fidarsi delle persone che salgono a bordo. Questo non dovrebbe mai essere un rischio per la vita di chi lavora con impegno e onestà. Aiutiamo Francesco a rimettersi in piedi, a sentirsi sicuro e, soprattutto, a continuare a portare avanti la sua vita e quella della sua famiglia. Ogni piccolo contributo può fare la differenza. Perché noi tassisti, in fondo, siamo una grande famiglia. E oggi un membro di questa famiglia ha bisogno di noi. Grazie di cuore a chiunque vorrà dare una mano”, conclude.

Foto screen Le Iene