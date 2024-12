Incidente nel Nord Barese, un morto e 6 feriti

E’ di un morto e sei feriti il bilancio del grave incidente avvenuto intorno alle 20 di ieri sulla provinciale tra Andria e Canosa, nel nord Barese. Dei sei feriti due sono in gravi condizioni e si trovano in ospedale ad Andria in prognosi riservata. Sull’impatto che ha complessivamente coinvolto sette auto, indagano gli agenti della questura di Andria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la viabilità, i vigili del fuoco e cinque mezzi sanitari tra automediche e ambulanze.

In un primo momento era stata diffusa la notizia che i morti erano due.

