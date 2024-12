Auto contro distributore di benzina, paura nel Barese

Intervento d’emergenza dei vigili del fuoco questa notte, intorno alle 00:30, presso un’area di sosta nei pressi dell’uscita Monopoli Sud della statale 16 dopo che una giovane di circa vent’anni, alla guida di un’automobile, si è schiantata contro una colonnina di rifornimento di un distributore di benzina. L’impatto è stato violento al punto da quasi sradicare completamente la struttura.

Immediati i soccorsi, tra loro i vigili del fuoco del comando di Bari, giunti sul posto che hanno affidato la ragazza alle cure dei sanitari. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Paura però per la colonnina di carburante che nel frattempo aveva preso fuoco in seguito all’urto. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme evitando conseguenze potenzialmente devastanti. L’intervento ha scongiurato il rischio di un’esplosione, mettendo in sicurezza sia il veicolo sia l’area circostante. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.