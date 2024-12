Bari, a Loseto il presepe vivente: ecco le limitazioni al traffico

Il quartiere di Loseto è pronto ad animarsi per il presepe vivente, per l’occasione è stata pubblicata l’ordinanza che stabilisce le limitazioni al traffico per la manifestazione che si svolgerà nei giorni 27, 28 e 29 dicembre dalle 18.30 alle 21.30. Il “Presepe Vivente” è organizzato dall’associazione Asp “Antiqua Lositum” e gode del patrocinio gratuito del Comune di Bari e del Municipio IV. La manifestazione animerà i vicoli del borgo antico di Loseto fra piazza Vittorio Emanuele e piazza De Ruggiero, con un percorso che porterà a riscoprire antichi mestieri e scene di vita del passato per arrivare ad ammirare la natività della Sacra Famiglia.

Annunci

Di seguito le limitazioni previste:

1. I giorni 27 – 28 – 29 dicembre 2024, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di fermata” ambo i lati, sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza Vittorio Emanuele;

b. via Unità;

c. largo Giudea;

d. via Settembrini;

e. via IV Novembre;

f. via Reni;

g. piazza De Ruggiero.

2. I giorni 27 – 28 – 29 dicembre 2024, dalle ore 17.30 alle ore 22.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza Vittorio Emanuele;

b. via Unità;

c. largo Giudea;

d. via Settembrini;

e. via IV Novembre;

f. via Reni;

g. piazza De Ruggiero.

Dalle restrizioni sono esclusi i mezzi utilizzati dagli organizzatori dell’evento, quelli delle Autorità, di soccorso e della Forza Pubblica.

Foto repertorio