Bari, le bellezze pugliesi girano in una giostra

Proseguirà fino al 6 gennaio il Villaggio di Babbo Natale, in piazza Umberto a Bari, che sarà arricchito dalla presenza delle attrazioni della famiglia di giostrai baresi Perris, tra le quali sono presenti la giostra dei cavalli, la mini-ruota panoramica, il trenino di Natale e la pista di pattinaggio in eco–ghiaccio. Di particolare interesse sarà la classica giostra, proposta in una speciale versione, nuova, che promuove il territorio pugliese. Quest’attrazione è composta da circa 40 postazioni, rappresentanti cavalli, carrozze e altri animali (elefante, cammello, zebra, ecc). Ancora, la giostra è caratterizzata da 10 rappresentazioni, dipinte a mano, di alcune delle più iconiche bellezze paesaggistiche della Puglia. Si possono ammirare il lungomare, la basilica di San Nicola e il Castello Svevo di Bari, il Castel del Monte, il porto di Monopoli, il ponte girevole di Taranto e ancora scorci di Polignano e Margherita di Savoia. “Abbiamo voluto creare un carillon ricco speciale, ricco di installazione e che rappresentasse la nostra Regione – ha spiegato Sergio Perris, ideatore della giostra. – Dopo il Villaggio di babbo Natale la porteremo in giro per la Puglia”.

Annunci

In piazza Umberto troverà anche posto la pista in eco-ghiaccio, una soluzione ecologica rispetto alle consuete strutture in ghiaccio. Infatti, queste sono realizzate con materiali sintetici che concedono una superficie simile a quella ghiacciata, ma senza il consumo energetico richiesto per mantenere le piste tradizionali. Oltre a ridurre l’impatto ambientale, sono utilizzabili tutto l’anno e in qualsiasi clima. “Siamo riusciti a trovare la giusta soluzione per far pattinare il pubblico ma essere allo stesso tempo rispettosi dell’ambiente – ha commentato Luca Perris -. Durante i giorni del villaggio di babbo Natale grandi e piccoli potranno divertirsi su un’area allestita su circa 100 mq”. Saranno presenti anche una mini-ruota panoramica dalla quale si potrà ammirare l’intero Villaggio, uno speciale trenino di Nataleper i più piccoli e altro ancora. Le attrazioni saranno attive negli orari diurni e serali. L’ingresso al villaggio è gratuito e ogni giostra avrà un proprio ticket.