Bari, scartati i regali è tempo di prepararsi per Capodanno

Ci siamo. La festa di fine anno, il giorno in cui si brinda per l’anno che verrà è alle porte. Scartati i regali e dopo aver mangiato tanto ora è tempo di pensare a come trascorrere gli ultimi giorni che ci porteranno al 2025. Si sta tra amici e anche con gli affetti più cari. Al ristorante, a casa ma anche in piazza. A Bari infatti il capodanno si potrà festeggiare nella consueta location di piazza della Libertà dove, per brindare alla fine del 2024, sulle note di Emma e Michele Bravi.

Alcuni baresi organizzeranno il classico cenone in famiglia o con gli amici. E poi ci sono i ristoranti con prezzi per tutte le tasche. Di solito è previsto anche il dj set per continuare la festa fino a tarda notte. I prezzi a Bari per l’ultima cena del 2024 variano: si parte in città dai 70 euro a persona per salire anche a 170 euro. C’è chi propone il crudo di mare e chi no. Ovviamente questo fa oscillare di tanto il costo della cena. Di solito i menu con i prezzi più contenuti sono a base di carne. C’è poi l’opzione menù ridotto per i bambini. Di solito sono incluse anche le bevande, ma è a discrezione del ristorante.

In queste ultime ore, come ci anticipano i ristoratori, stanno fioccando le prenotazioni. In alcune sale è infatti già difficile trovare posto. Si assiste quindi alle classiche richieste ‘last minute’. Tanti sono i baresi comunque che per Capodanno siederanno a tavola negli agriturismi spinti dalla tendenza a ricercare la buona tavola, ma anche la tranquillità, lontano dalle preoccupazioni e dal caos delle città. Si registra un aumento dei giovani che trascorreranno la notte più lunga dell’anno nella tranquillità delle campagne pugliesi. Molte note masserie organizzano il pacchetto ‘cenone più pernottamento’. E alcune location sono particolarmente costose.