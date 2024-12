Lecce, lettera intimidatoria al deputato Pd Claudio Stefanazzi

Il deputato leccese del Partito Democratico, Claudio Stefanazzi, ha denunciato di aver ricevuto una nuova lettera intimidatoria e diffamatoria nella sua abitazione il 24 dicembre scorso. “Il contenuto – spiega Stefanazzi – fa riferimento anche ai gravi fatti accaduti a Melissano, che hanno coinvolto il sindaco Conte e sui quali ho presentato un’interrogazione parlamentare”. Il parlamentare ha prontamente sporto denuncia dichiarando che confida nelle autorità e che “continuerà a svolgere il suo lavoro senza lasciarsi intimidire”.

Non è la prima volta che Stefanazzi è vittima di episodi simili. Già lo scorso giugno aveva ricevuto un plico contenente un proiettile e una lettera di minacce scritta utilizzando un normografo. Anche in quel caso, il deputato aveva denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Le autorità stanno indagando per fare luce sull’origine delle intimidazioni e garantire la sicurezza del politico pugliese.

Diversi i messaggi di solidarietà che si stanno susseguendo in queste ore. “Ancora una volta dobbiamo esprimere solidarietà di tutto il Partito Democratico della Puglia al nostro deputato Claudio Stefanazzi per l’ulteriore lettera di minacce ricevuta alla sua abitazione: un atto vile e inaccettabile, che condanniamo con fermezza” – ha dichiarato il Segretario del PD Puglia Domenico De Santis – “questi gesti non sono semplici episodi isolati, ma violenze a persone che con determinazione portano avanti un impegno istituzionale serio e coraggioso, anche attraverso azioni come l’interrogazione parlamentare di Claudio sui gravi fatti accaduti a Melissano. Siamo difronte ad un brutto clima che si respira nel territorio e davanti al quale tutte le forze politiche e le istituzioni dovrebbero prendere le distanze. Non arretreremo di un centimetro di fronte a chi tenta di intimidirci”, ha concluso.

Foto Facebook Partito Democratico Provinciale – Federazione di Lecce