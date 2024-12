Spari contro gatto a Ostuni, l’assessore: “Gesto spregevole”

Un gatto è stato colpito gravemente al cranio questo pomeriggio mentre si trovava su un marciapiede in contrada Santa Caterina, alla periferia di Ostuni. L’animale sarebbe stato preso di mira da un’auto in corsa con un fucile a piombini. A denunciare quanto accaduto è stato l’assessore alla tutela degli animali del Comune di Ostuni, Laura Greco, che ha espresso tutta la sua indignazione sui social.

“È immensa la vigliaccheria di chi si nasconde dietro un’arma, ancora più immensa e inspiegabile quando il bersaglio è un animale indifeso, innocente, che si trova lì per caso” – ha scritto Greco, che è anche veterinaria. Il gatto è stato colpito a distanza ravvicinata, in pieno volto, riportando gravi ferite: ha perso un occhio e rischia di perdere anche l’altro. “I pallini si sono conficcati nel cranio e in una zampa, causandone la frattura e devastanti danni alla vista” – ha spiegato ancora. L’animale è ora ricoverato in una clinica veterinaria della città, dove la prognosi resta riservata.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti del commissariato e della polizia locale, che hanno acquisito testimonianze di residenti della zona. La contrada è inoltre dotata di telecamere di sorveglianza, i cui filmati sono già al vaglio delle forze dell’ordine. Laura Greco ha espresso fiducia nell’individuazione del responsabile: “Sono certa che verrà identificato e punito come merita. Questo gesto vile non passerà inosservato. Non ci sono parole adeguate per descrivere un atto così spregevole. Solo rabbia e rammarico per l’umanità”, ha concluso.

Foto Facebook