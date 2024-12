Traffico internazionale di migranti, arrestato 39enne nel Leccese

Nella notte di Natale, i carabinieri hanno arrestato un 39enne ricercato con un mandato di arresto europeo per traffico internazionale di migranti. L’uomo si nascondeva in una masseria nel comune di Calimera, in provincia di Lecce. Secondo le indagini, il 39enne è accusato di aver organizzato, nell’agosto del 2022, il trasporto clandestino di 31 migranti – tra cui 21 cittadini indiani e 10 bengalesi – nascondendoli in un autotreno diretto in Romania. Inoltre, la sua vita è stata segnata da episodi di violenza, come evidenziato dai carabinieri in una nota. In passato, era stato condannato in Romania a quattro anni e due mesi di reclusione per aver aggredito brutalmente una vittima, colpendola con calci e pugni alla testa.

Il suo arrivo nella struttura ricettiva salentina non è passato inosservato: il nominativo è stato inserito nella banca dati delle forze dell’ordine, consentendo ai militari di avviare controlli approfonditi anche a livello internazionale. L’arresto è avvenuto senza che l’uomo opponesse resistenza. Ora si trova nel carcere di Lecce, dove rimarrà a disposizione delle autorità.