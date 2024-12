Bari: Natale in riva al mare, appuntamenti all’insegna dell’ambiente

Un fine anno e un inizio 2025 all’insegna dell’ambiente. A Bari tornano gli appuntamenti della onlus Plastic Free, nell’ambito dell’iniziativa “Natale in riva al mare”. L’associazione, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica e microplastiche, sarà presente con due eventi a Pane e Pomodoro.

Il primo appuntamento si svolgerà domenica 29 dicembre a partire dalle ore 10. In questa occasione, i volontari di Plastic Free saranno in spiaggia con un gazebo informativo per sensibilizzare i cittadini e i passanti sui danni ambientali provocati dalla plastica e dai rifiuti. L’evento è supportato dall’associazione Smile Puglia di Castellana Grotte.

“Informare le persone sull’impatto ambientale che può avere anche solo una bottiglia di plastica dispersa nell’ambiente è estremamente importante – spiegano i referenti Plastic Free della Città di Bari, Davide Santacroce, Gabriele Carofiglio, Silvana Mitolo, Antonella Marchitto e Gianmarco Catacchio – comprendere le conseguenze ci aiuta a modificare i nostri comportamenti e le nostre abitudini, a prevenire eventuali ulteriori danni che possiamo provocare. Per questo non smetteremo mai di sensibilizzare quante più persone possibili, adulti e bambini, per lasciare alle generazioni future un ambiente pulito e sano”.

Il secondo appuntamento, invece, si terrà giovedì 2 gennaio. Questa volta, armati di guanti e sacchetti i volontari della onlus e chiunque volesse partecipare, saranno impegnati nella pulizia della spiaggia di Pane e Pomodoro, a conclusione del ricco calendario di “Natale in riva al mare” di cui è stata protagonista. Al termine, la spiaggia sarà “restituita” alla città ancora più bella, pulita e priva di rifiuti. Il clean up del 2 gennaio è realizzato in collaborazione con alcune associazioni come Weec, Ikemana – Associazione studenti Erasmus, Smile Puglia, Laudato Si’ e Stellamaris. Ma ha ricevuto anche il supporto di Bar Project e Raw Bus. Entrambi gli appuntamenti organizzati da Plastic Free hanno ricevuto il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Bari mentre la pulizia ambientale potrà contare, come di consueto, sul prezioso supporto logistico di AMIU Bari. Per partecipare sarà sufficiente registrarsi selezionando l’appuntamento sul sito internet www.plasticfreeonlus.it/eventi.

“Prendersi cura della propria città significa prendersi cura della propria casa, del mondo che ci circonda e in cui trascorriamo molto più tempo di quello che pensiamo. Pane e Pomodoro è la nostra spiaggia e tenerla pulita è un nostro dovere, così come tutto il resto di Bari – concludono i referenti Plastic Free della Città di Bari – Per questo siamo molto orgogliosi di dedicare un’intera mattinata alla pulizia di questo luogo a noi così caro. Questo e tutti gli eventi che organizziamo, non sarebbero possibili senza il supporto dei nostri partner e sponsor, che ringraziamo per l’aiuto e perché credono, insieme a noi, che un ambiente pulito sia il primo passo per salvare il nostro pianeta”.