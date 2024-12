Guerra al tabacco, presto disponibile una nuova pillola

Tagliare fuori dal consumo di sigarette un’intera generazione, e tutte quelle a venire. È questo l’obiettivo dichiarato nel Regno Unito dove è stata lanciata sul mercato una nuova pillola che aiuta a smettere di fumare e dovrebbe consentire a più di 100.000 cittadini britannici di liberarsi finalmente dalla dipendenza dalla nicotina. Il farmaco, chiamato Vareniclina, è considerato una versione migliorata del Champix, una pillola rimossa dai nostri scaffali nel 2021. Nel dettaglio il servizio sanitario britannico, il NHS, considera l’arrivo della Varenicline una grande innovazione. Il medicinale ha lo stesso nome del suo principio attivo, Vareniclina. Funziona sulla dipendenza dal tabacco riducendo gli effetti della nicotina sul cervello, riducendo la voglia di fumare e alleviando i sintomi di astinenza, come l’irritabilità. La Vareniclina è disponibile in tutto il Regno Unito dalla fine di novembre. Molti lo percepiscono come una versione migliorata di Champix, una pillola per smettere di fumare che ha già aiutato molte persone. Ma è stato ritirato dal mercato nel 2021 a causa della presenza di sostanze potenzialmente cancerogene. Da allora, i fumatori aspettano un’alternativa. Il laboratorio farmaceutico Teva UK sembra, infatti, aver trovato la formula giusta, sempre a base di Vareniclina.

“È una sostanza molto particolare che agisce in due modi”, spiegano gli esperti. “La Vareniclina si lega ai recettori nicotinici sulle nostre cellule nervose. Questi recettori sono normalmente progettati per ricevere l’acetilcolina, un neurotrasmettitore che fornisce una sensazione calmante”. Tuttavia, anche la nicotina, la sostanza che crea dipendenza nelle sigarette, nei vaporizzatori e in altri prodotti del tabacco, si lega a questi recettori, creando un effetto calmante sul fumatore. “Poiché la Vareniclina occupa i recettori, la nicotina non produce più il suo effetto abituale. Tuttavia, la Vareniclina rilascia un leggero effetto calmante, permettendo al fumatore di sentirsi in pace nonostante tutto. Il fumo quindi non apporta più alcun beneficio aggiuntivo, ma il farmaco fornisce comunque un piccolo effetto calmante”. In biochimica, gli scienziati lo chiamano un antagonista competitivo, o un “doppio ingannevole”. Ma una pillola del genere non dovrebbe essere considerata una cura miracolosa. Smettere di fumare si basa sempre su una combinazione di fiducia in se stessi, motivazione e sostegno.