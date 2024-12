Natale 2024: 17 milioni di italiani in viaggio per le festività

Sono 17 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per le festività, un milione in più rispetto alle stime di novembre, il 60% dei quali rimarrà entro i confini nazionali. È il dato principale che emerge dal focus su Natale, Capodanno ed Epifania 2025 dell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con SWG. Rispetto allo scorso anno, la tendenza è a vacanze più frammentate, con più partenze, con una tendenza a spostarsi al di fuori dei periodi canonici e per periodi di permanenza più brevi. Il 25% degli intervistati ha dichiarato che si muoverà sia in Italia che all’estero, facendo quindi più viaggi, mentre il 12% partirà esclusivamente per destinazioni estere (Spagna in “pole position”, seguita da Francia e Gran Bretagna), soprattutto per Capodanno e all’Epifania. Tra chi non farà vacanze il 20% lega la scelta a motivi economici e il 13% alla mancanza di ferie disponibili. La spesa complessiva sarà superiore agli 8 miliardi di euro, con il Capodanno a fare la parte del leone sia in termini di spesa media per persona (390 euro) che come numero complessivo di viaggiatori (saranno quasi 9 milioni).

Annunci

Per quanto riguarda il Natale, il 44% andrà a casa di amici e parenti, principalmente nelle grandi città o nelle città d’arte (23%), nelle località di mare (22%) e in quelle di montagna (17%). Al centro della scelta delle destinazioni il bisogno di riposarsi e il desiderio di degustare prodotti tipici, a conferma della stretta connessione tra turismo ed offerta enogastronomica dei territori. A Capodanno, regina delle vacanze, il 27% sceglierà una grande città o una città d’arte e il 23% opterà per la montagna dormendo principalmente in albergo (lo sceglierà più di un italiano su quattro). Chi andrà all’estero sceglierà soprattutto la Francia (17%), la Spagna (13%) e la Grecia (12%). Per l’Epifania, infine, prevarranno i soggiorni brevi (il 52% di chi parte non farà più di due pernottamenti), per oltre il 25% in grandi città o città d’arte e per il 20% in montagna. In forte crescita la percentuale di chi andrà all’estero per almeno cinque giorni (29% contro il 15% del 2022).