Paura in aereo: apre l’uscita di emergenza e sale sull’ala

Un insolito incidente ha suscitato scalpore domenica sera all’aeroporto di Seattle-Tacoma. Una passeggera si è alterata e ha aperto l’uscita di emergenza del volo Alaska Airlines 323 prima di salire sull’ala. Lo riporta il New York Post. L’incidente è avvenuto mentre i passeggeri stavano scendendo dall’aereo dopo essere arrivati da Milwaukee intorno alle 17:00.

Un portavoce dell’aeroporto di Seattle ha detto: “Durante lo sbarco, una passeggera si è agitata e ha aperto l’uscita di emergenza sopra l’ala. La donna è salita sull’ala.” I vigili del fuoco e una squadra di emergenza della polizia sono intervenuti prontamente. La donna è stata portata fuori dall’ala e portata in ospedale per accertamenti medici. Secondo il New York Post, Alaska Airlines ha confermato che l’incidente che è stato risolto in modo sicuro. La compagnia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti ”, sta lavorando con l’equipaggio e le autorità aeroportuali per chiarire ulteriori dettagli. “Ringraziamo i nostri dipendenti per la loro rapida risposta e ci scusiamo con i nostri ospiti per il disagio causato”, ha detto la compagnia aerea.