Turismo, tra storia e panorami mozzafiato: ecco Ostuni

Dalla storia ai panorami mozzafiato, oggi scopriamo Ostuni. Conosciuta come la “Città Bianca”, Ostuni è una perla pugliese che cattura il cuore di ogni visitatore passo dopo passo. Situata su una collina e circondata da distese di ulivi, Ostuni è il luogo ideale per chi cerca un mix di bellezza architettonica, storia e natura.

Dal panorama mozzafiato al centro storico

Il primo incontro con Ostuni dovrebbe iniziare da Piazzetta Martiri delle Foibe, un luogo che offre una vista mozzafiato sulla città arroccata. Da qui, il bianco brillante degli edifici contrasta con il verde delle campagne e l’azzurro del cielo, regalando uno spettacolo indimenticabile. Un’esperienza imperdibile è poi quella di attraversare i vicoli del centro storico perdendosi in ogni via e lasciandosi stupire da i dettagli che, soprattutto a Natale, rendono ancora più magica questa località. A piedi entrando nel borgo passando per Porta San Demetrio, ci si potrà immergere nei vicoli decorati da scalinate, archi e balconi fioriti per poi arrivare lungo la Cinta Muraria percorrendo Viale Oronzo Quaranta per ammirare il panorama: ulivi secolari e, nelle giornate più limpide, il mare Adriatico all’orizzonte.

Tra arte e spiritualità

Non solo panorami mozzafiato e vicoli, visitare Ostuni è anche un viaggio tra arte e spiritualità. La Cattedrale di Santa Maria Assunta, costruita a partire dal 1435, è uno dei luoghi simbolo di Ostuni. Con il suo maestoso rosone gotico e l’interno in stile settecentesco a croce latina, rappresenta un esempio di rara bellezza architettonica. Per chi è affascinato dalla storia, il Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale è una tappa obbligata. Situato in un ex convento, ospita lo scheletro di una donna incinta risalente a 25.000 anni fa, ritrovato nel Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria di Agnano.

Dagli scorci di vita quotidiana al fascino della costa

Il cuore pulsante di Ostuni è piazza della Libertà, dove si incontrano il borgo antico e la città moderna. Qui si trovano la Colonna di Sant’Oronzo, patrono della città, e numerosi locali perfetti per un aperitivo o per acquistare souvenir. Ma Ostuni non è solo la “Città Bianca”, è infatti anche una località balneare di eccellenza, insignita della Bandiera Blu per le sue acque cristalline. A pochi chilometri dal centro, si estendono circa 20 km di spiagge tra cui Torre Pozzella e la riserva naturale di Torre Guaceto, ideale per chi cerca natura incontaminata.