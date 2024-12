Bari, “punto cieco” all’uscita dalla 16bis a Palese: “Pericoloso”

Da una parte gli alberi, dall’altra la scarsa visibilità dettata dalla curva. Siamo sulla 16 bis, in particolare ad una delle uscita che, in direzione Sud, porta a Palese centro, nella zona del supermercato Coop. A denunciare quanto accade sono alcuni residenti lamentando “forte pericolo” per via “di un punto cieco” dove la “visibilità è scarsa a tutte le ore”.

“C’è un punto cieco e si rischia spesso di fare incidenti – ha spiegato un cittadino – uscendo dalla tangenziale, per andare verso a Palese, chi al posto di proseguire dritto deve girare a sinistra, per raggiungere vie limitrofe, rischia di impattare con chi invece viene frontalmente. Non si vede nulla, sia per via degli alberi che crescono selvaggi, sia perché la curva è così “sottile” che non si riesce a vedere se ci sono auto che sopraggiungono, molte volte incuranti dei limiti di velocità. Ho rischiato diverse volte di fare incidenti. Inoltre, va specificato che spesso e volentieri, proprio per via della pericolosità e dell’attesa, quando c’è molto traffico, si crea una fila di auto uscendo dalla tangenziale che è ulteriore motivo di pericolo. Urge intervenire, sicuramente abbassando gli alberi, ma anche trovando una soluzione che permetta di uscire da quello svincolo in sicurezza”, ha concluso.