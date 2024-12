Capodanno 2024-2025: Raf in concerto a Corato

Sarà Raf l’artista che darà il benvenuto al nuovo anno in piazza Cesare Battisti a Corato con un concerto straordinario e imperdibile, trasmesso in diretta su Telenorba insieme ad altre quattro piazze per i Capodanni di Puglia: Foggia, Bari, Gallipoli e Corato. Un nome di rilievo, scelto dall’amministrazione comunale per proseguire la tradizione di portare sul palco artisti capaci di catturare l’attenzione di un pubblico vasto ed esigente.

Annunci

La grande festa, inserita nel cartellone Incanto, prenderà il via alle ore 23:00 con la conduzione di Irene Antonucci e Kevin Dellino. Insieme all’amministrazione comunale, premieranno i vincitori del contest Corato Sound Fest. A seguire, un DJ set accompagnerà i presenti fino alla mezzanotte, momento in cui si brinderà al nuovo anno. Poco dopo, salirà sul palco Raf, pronto a regalare emozioni con i suoi grandi successi, i brani che hanno segnato la storia della musica italiana e le sue hit più amate. La serata si concluderà con un DJ set coinvolgente che farà ballare il pubblico fino a notte fonda.

L’Incanto a Corato, dunque, continuerà a stupire anche nel 2025, grazie a una proposta culturale capace di unire musica, intrattenimento e grande qualità artistica.

Protagonisti della conduzione saranno Irene Antonucci e Kevin Dellino, una coppia di artisti che per la prima volta unisce i propri talenti sullo stesso palco. Irene Antonucci è un’attrice, regista e scrittrice internazionale, insignita della medaglia d’oro come ambasciatrice del cinema italiano in Sud America. Presidente della Fondazione Croce Reale per la Regione Puglia, è autrice del libro La Comunicazione Vincente e creatrice dell’omonimo metodo trasformato in un corso di formazione per artisti e creativi. Kevin Dellino, invece, è un artista poliedrico, conduttore radio e TV, speaker e intrattenitore con oltre 20 anni di esperienza. Un vero showman che ha calcato i palchi dei più prestigiosi eventi del Sud Italia, collaborando con grandi nomi della musica e dello spettacolo.

La loro unione artistica rappresenta una perfetta sintesi tra intrattenimento gioioso e grande professionalità. Il loro carisma, la capacità di creare empatia e il potere attrattivo verso il pubblico lasciano prevedere un 2025 ricco di nuovi progetti per questa coppia di artisti che, siamo certi, continueranno a far parlare di sé, fianco a fianco, nella conduzione di eventi di spicco.