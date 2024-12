Cucina, ricche di proteine e “fortunate”: in tavola le lenticchie

Ricche di proteine e “porta fortuna” soprattutto a capodanno, oggi in tavola portiamo le lenticchie. Apprezzate sin dall’antichità per il loro sapore e le loro proprietà nutritive, oggi rappresentano un alimento versatile e indispensabile per una dieta equilibrata. Ma andiamo per gradi.

In primis le lenticchie sono una fonte preziosa di nutrienti fondamentali per l’organismo, tra queste le proteine. Le lenticchie sono infatti perfette per chi segue una dieta vegetariana o vegana. Inoltre, hanno un alto contenuto di fibre favorendo la salute intestinale e regolando il transito contribuendo a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Non è finita qui.

Le lenticchie sono infatti una fonte preziosa di ferro, elemento utile per prevenire l’anemia, soprattutto se abbinate a fonti di vitamina C che ne facilitano l’assorbimento. Ricche di antiossidanti, inoltre, le lenticchie aiutano a contrastare i radicali liberi e a mantenere giovane il nostro organismo. Infine le lenticchie sono fonte preziosa di vitamine e minerali, in particolare vitamine del gruppo B, potassio, fosforo e magnesio. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

Insalata di lenticchie con salmone, feta e verdure

Lava e taglia un peperone, una zucchina e una melanzana a fette. Grigliale su una piastra ben calda e lasciale raffreddare leggermente. Scotta anche il salmone affumicato. In una ciotola capiente, mescola le lenticchie con le verdure grigliate tagliate a pezzetti e con il salmone tagliato a straccetti. Aggiungi la feta sbriciolata, il prezzemolo e condisci con olio, succo di limone, sale e pepe.

Polpette di lenticchie

Frulla le lenticchie con la patata lessata, la carota grattugiata e l’aglio fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungi il pangrattato, il parmigiano e il prezzemolo. Regola di sale e pepe e mescola bene. Forma delle polpette con le mani e passale nel pangrattato per creare una leggera panatura. Disponi le polpette su una teglia rivestita di carta forno, spennella con un filo d’olio e cuoci in forno preriscaldato a 200°C per circa 20 minuti, girandole a metà cottura.