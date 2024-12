False recensioni online, la Fipe: “Applicare subito le nuove norme”

La Fipe-Confcomercio, che raggruppa i pubblici esercizi italiani, ritiene che le misure di ‘contrasto alle false recensioni online’ contenute nel disegno di legge Pmi annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso debbono essere applicate “con tempestività ed efficacia”. Lo si legge in una nota in cui la Federazione sottolinea che il provvedimento rappresenta “un importante passo avanti per tutelare consumatori e imprese”.

Tra le misure rilevanti la Fipe indica “il divieto di acquistare o vendere recensioni online, l’obbligo di eliminare i commenti non autentici e la pubblicazione esclusiva di recensioni provenienti da clienti che abbiano effettivamente usufruito del servizio”.

“Questo disegno di legge – spiega il direttore generale Roberto Calugi – può rappresentare una svolta decisiva per il nostro settore”. “Le recensioni false – sottolinea – non solo distorcono la concorrenza e danneggiano l’immagine di tante imprese che lavorano con professionalità e serietà, ma rappresentano anche una truffa per i consumatori”. “Tutelare la trasparenza e la correttezza – prosegue – è fondamentale per rafforzare la fiducia dei clienti e promuovere una competizione sana e leale”.

L’auspicio della Fipe è che il provvedimento “venga applicato con tempestività ed efficacia, affinché si possa garantire un ambiente digitale più sicuro e affidabile per tutti gli operatori e i consumatori del comparto”.