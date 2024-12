I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Il vigilante accoltellato nel villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto. Il maltempo che però non rovina la Vigilia dei baresi. Il piano mobilità per il Capodanno in piazza. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 22 dicembre. Folla nei mercati per la spesa pre natalizia

Lunedì 23 dicembre. Paura al villaggio in piazza Umberto: accoltellato 25enne

Martedì 24 dicembre. Il maltempo non rovina la Vigilia dei baresi

Mercoledì 25 dicembre. Altre patenti ritirate per il nuovo codice della strada

Giovedì 26 dicembre. Il Natale degli ultimi

Venerdì 27 dicembre. Il piano mobilità per il Capodanno in piazza

Sabato 28 dicembre. Il saluto di Leccese per la fine dell’anno