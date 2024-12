Il Bari chiude il 2024 con una vittoria: 2-0 allo Spezia

Il Bari risorge nella gara più difficile e importante. La formazione di Longo batte meritatamente lo Spezia grazie a un calcio di rigore di Falletti nel primo tempo e a un’autorete di Wisniewski nel secondo tempo. Dopo parecchie settimane, si è finalmente rivisto il Bari di inizio stagione: una squadra grintosa che ha pressato l’ambizioso Spezia per tutti i 90 minuti, trascinata da un Falletti finalmente decisivo. I galletti ritrovano punti, gol e fiducia, chiudendo con un importante successo il 2024.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida allo Spezia, il tecnico del Bari Moreno Longo, deve rinunciare a Sgarbi, Favilli e Tripaldelli oltre allo squalificato Pucino. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: in difesa Simic e Obaretin sostituiscono Vicari e Pucino, mentre Oliveri si riprede il posto sulla corsia destra con Favasuli che si accomoda in panchina. Conferma per Falletti dietro l’unica punta Lasagna.

Nello Spezia, il tecnico Luca D’Angelo, recupera Djankpata e Ferrer, ma rinucia a Hristov squalificato. L’allenatore abruzzese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: in campo i fratelli Esposito.

PRIMO TEMPO:

Parte forte il Bari che va al tiro al primo minuto con Benali che calcia alto da ottima posizione. Al minuto 8 Lasagna serve Lella, ma il tiro dell’ex centrocampista del Cagliari viene respinto. Ci prova Pio Esposito al minuto 11, ma la sua girata di testa termina a lato. Clamorosa chance per i galletti al minuto 20 con Dorval che controlla e calcia in area di rigore, ma Gori si supera e respinge. Al minuto 21 Obaretin cerca la girata aerea, Gori para senza patemi. Ma lo Spezia non sta a guardare e va alla conclusione al minuto 25 con Pio Esposito che impegna Radunovic. Falletti serve Mantovani al minuto 28, ma il tiro del difensore finisce fuori. Fiammata di Falletti al minuto 31, conclusione respinta in corner dall’estremo difensore spezzino. Al minuto 40, pasticcio clamoroso tra Gori e Mateju con il portiere ligure che abbatte Falletti in area di rigore. Dopo una revisione al Var, l’arbitro Pairetto concede il penalty ai biancorossi: sul dischetto si presenta Falletti che supera Gori. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 1-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa inizia con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gioco. Il Bari trova la rete del raddoppio con Dorval al minuto 53, ma l’azione era viziata da un fuorigioco iniziale di Lasagna. Ma il secondo gol dei galletti è solo rinviato al minuto 56 quando Wisniewski deposita in rete un pallone respinto dal palo, dopo una conclusione di Falletti. Spezia pericoloso al minuto 62 con Salvatore Esposito che calcia a pochi passi da Radunovic, ma il portiere biancorosso è bravo a respingere. Primo cambio nel Bari al minuto 73: fuori Falletti dentro Novakovich. Lo Spezia va vicino al gol dell’1-2 con Pio Esposito che colpisce il palo con un poderoso colpo di testa al minuto 80. Carambola furibonda in area spezzina al minuto 83 con Lasagna che non riesce a trovare i tempi giusti per impattare col pallone vagante. Altre due sostituzioni per i biancorossi al minuto 88: fuori Lella e Lasagna, dentro Bellomo e Sibilli. La formazione ospite ci prova con Mateju di testa, ma Radunovic è attento. Ultime sostituzioni per Longo al minuto 94: fuori Dorval e Benali, dentro Favasuli e Coli Saco. Ci prova anche Candelari all’ultimo secondo, ma ancora una volta Radunovic dice di ‘no’. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Pairetto. Bari – Spezia edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 2-0.

PAGELLE: Finalmente Falletti! Benali inesauribile

Radunovic 6,5, Mantovani 6,5, Simic 6,5, Obaretin 6, Oliveri 6, Lella 6 (88′ Bellomo sv), Benali 7, Maita 6, Dorval 7, Falletti 7 (73′ Novakovich 6), Lasagna 6 (88′ Sibilli sv)

Longo 6,5

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 0

Marcatori: 42′ Falletti rig. 56′ Wisniewski aut.

Ammoniti: S. Esposito, Benali, Obaretin, Cassata, Radunovic,

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 5 – 4

Corner: 6 – 2

Possesso palla: 52% 48%

Spettatori: 16.147 (7.154 abbonati; 196 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Oliveri, Lella, Benali, Maita (c), Dorval, Falletti, Lasagna

Panchina: Pissardo, Matino, Novakovich, Bellomo, Maiello, Manzari, Sibilli, Vicari, Favasuli, Saco

SPEZIA: Gori, Wisniewski, Esposito S., Elia, Esposito F., Bandinelli, Soleri, Cassata (c), Aurelio, Mateju, Bertola

Panchina: Sarr, Mascardi, Ferrer, Degli Innocenti, Nagy, Falcinelli, Reca, Colak, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata.

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Assistenti: Domenico Fontemurato della sezione di Roma2 e Paolo Bitonti della sezione di Bologna. Quarto ufficiale: Domenico Castellone della sezione di Napoli. VAR: Daniele Chiffi (Padova), coadiuvato dall’ AVAR Manuel Volpi (Arezzo).

Foto Ssc Bari