Bari, Andrea e il suo sogno: un giro in Lamborghini dopo la cura

Andrea è un paziente di 6 anni dell’oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari che per il trattamento del suo tumore deve sottoporsi periodicamente alle sedute di radioterapia. Per il corretto posizionamento dei pazienti, fondamentale per garantire la massima accuratezza nell’esecuzione della terapia nelle diverse sedute, vengono utilizzate delle maschere termoplastiche di immobilizzazione. Immaginate come per i più piccoli comunque non sia facile stare fermi per tutta la durata del trattamento, in cui l’acceleratore lineare irradia millimetricamente le cellule tumorali pur non causando dolore al paziente.

E allora i radiologi dell’unità operativa diretta dal dottor Michele Piombino, hanno promesso ad Andrea che se si fosse sottoposto con pazienza a tutte le sedute, avrebbero realizzato il suo desiderio: fare un giro in Lamborghini. Così prima dell’ultima seduta di radioterapia Andrea ha trovato sotto il padiglione del reparto di oncoematologia, diretto dal dottor Nicola Santoro, una spettacolare Lamborghini Huracán ad accoglierlo. Ed è stato un momento di grande gioia per tutti. L’auto da sogno è stata messa a disposizione da un privato che vuole restare anonimo ma che non si è tirato indietro alla richiesta arrivata grazie al coinvolgimento dell’associazione Apleti, nata proprio dalla volontà di genitori di bambini oncologici di sostenere i bambini e le loro famiglie.