Bari, gli appuntamenti solidali promossi dall’assessorato al Welfare

Anche per queste festività, i tradizionali appuntamenti della Cena e del Pranzo degli Abbracci, organizzati dall’associazione In.Con.Tra con il supporto dell’assessorato al Welfare e della Ladisa ristorazione, dedicati a 200 tra persone senza dimora e persone che vivono in condizione di solitudine, si terranno presso il locale Burger Pork, in via Quintino Sella 128, alla presenza del sindaco Vito Leccese, dell’assessora alla Giustizia e al Benssere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Annunci

Martedì 31 dicembre

· Cenone degli Abbracci (inizio alle ore 19)

menu: crocchette, olive, mozzarelline, panzerottini, bruschette, penne alla pizzaiola con tonno, cotolette di pollo, insalata mista, carote prezzemolate, frutta e dolci (pasticceria assortita / panettoni).

* al termine della cena, intorno alle ore 22, agli ospiti sarà garantito il trasporto gratuito presso le strutture di accoglienza notturne su⁠i bus navetta messi a disposizione dall’Amtab. I bus saranno diretti alla struttura della Caritas (nei pressi del cimitero) e al centro Andromeda (corso de Gasperi).

Mercoledì 1° gennaio

· Pranzo degli Abbracci (inizio alle ore 11.30)

menu: crocchette, olive, mozzarelline, panzerottini, bruschette, lasagne con macinato di pollo, polpettone di pollo, patate al forno, frutta e dolci (pasticceria assortita / panettoni).

AREA 51

Il Centro polivalente comunale per il contrasto alla povertà estrema “Area 51” garantirà come di consueto 100 pasti in modalità da asporto – sia a pranzo sia a cena – nelle giornate del 31 dicembre 2024, 1 e 6 gennaio 2025, secondo i menù speciali pensati per i giorni di festa, di seguito elencati:

Martedì 31 dicembre

· Pranzo

Pasta alla norma, polpette di vitello al sugo (con pane), frutta.

· Cena

Panzerottini, pasta con le rape, baccalà pastellato con patate (con pane), frutta e panettone.

Mercoledì 1° gennaio

· Pranzo

Tramezzini vari gusti, ragù alla genovese, salsiccia con broccoli e patate (con pane), frutta e panettone.

· Cena

Risotto con verza, fesa di tacchino e insalata (con pane), frutta.

Prenotazione pasti: dalle ore 9.00 alle 10.30 per il pranzo e dalle ore 13.00 alle 15.30 per la cena.

Sempre negli spazi del centro Area 51 si terranno momenti di socializzazione e ludici secondo il programma di seguito indicato:

· 31 dicembre: “Brindisi di Capodanno” (dalle 19 alle 20)

· 1° gennaio: Festa di Capodanno. Pranzo in compagnia, intrattenimento musicale e giochi da tavola (dalle 13 alle 18).