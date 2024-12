Bari, incendio a San Giorgio: è la dimora di senza fissa dimora

Incendio questa mattina in un terreno apparentemente abbandonato nella periferia di Bari, in zona San Giorgio. Le fiamme hanno divorate cataste di materiale abbandonato e rifiuti di vario genere, in un’area ad uso dimora improvvisata da persone senza fissa dimora.

Annunci

All’intorno di questi locali precari sono state rinvenute anche bombole di gas GPL probabilmente usate per cucinare e messe in sicurezza dal Nucleo Travasi di questo Comando. Estinto l’incendio si è messa in sicurezza l’area circostante tra l’altro molto vicina alla linea ferroviaria dove tra l’altro transitano treni ad alta velocità. Due squadre dei vigili del fuoco sul posto e altrettante autobotti e mezzi di supporto. Al momento sono in corso le ultime verifiche. Non si registrano danni a persone.