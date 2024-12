Bari, incidente in viale Capruzzi: ferito centauro

Incidente ancora tutto da ricostruire in viale Capruzzi. Ad avere la peggio il conducente di una moto che ha perso il controllo del mezzo, probabilmente in seguito all’impatto con un’auto ed è finito sull’asfalto. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato il malcapitato al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Sul posto la polizia locale, sta procedendo ai primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e per stabilire eventuali responsabilità.