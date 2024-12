Bari, progetti sulla legalità: intesa per l’Accademia del Cinema

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra il Comune di Bari e la cooperativa sociale Get, finalizzato al conseguimento di obiettivi comuni, quali l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva sul territorio di San Pio, e al sostegno finanziario alle attività dell’Accademia del Cinema Ragazzi per l’anno scolastico 2024/2025, con un contributo di 30mila euro.

L’Accademia del Cinema dei Ragazzi è un presidio socio-formativo e culturale, in attività da ormai 13 anni nel quartiere San Pio: nel tempo è diventata punto di riferimento per i residenti nella lotta al disagio sociale e all’emarginazione. L’Accademia è riuscita a coinvolgere, oltre ai ragazzi della zona, anche numerosi giovani della città di Bari che stabilmente frequentano le sue attività, ottenendo una significativa e positiva “inclusione sociale integrata”: si è creata, inoltre, una solida rete territoriale con altre istituzioni, dalla parrocchia alle scuole, dal consultorio al V Municipio.

Per il biennio 2024/26 è ampia l’offerta di corsi proposti dall’Accademia: Regia, Aiuto regia, Direzione della fotografia, Organizzazione set e direzione casting, Produzione, Segreteria di edizione, Scenografia, Sceneggiatura, Recitazione, Costumi e trucco, Montaggio, Fonia, Storia del cinema. Oltre a offrire ai ragazzi tra i 16 e i 22 anni la possibilità di “apprendere un mestiere” nel mondo del cinema, l’attività dell’Accademia si è ampliata negli anni, coinvolgendo anche i bambini con il progetto “Accademia Junior” e le donne attraverso il percorso “Accademia donne”. L’obiettivo del protocollo approvato in giunta è continuare a lavorare insieme sul coinvolgimento di ragazzi a rischio di evasione scolastica, sulla lotta all’emarginazione e sulla prevenzione del fenomeno del bullismo nelle scuole. Saranno sviluppate ulteriori iniziative e progetti pilota sul tema dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, per elaborare soluzioni e policy congiunte in grado di stimolare la creazione di nuove idee e network, condividendo modelli e modalità d’intervento e organizzando momenti di informazione, coinvolgimento e sensibilizzazione sul territorio.

“L’Accademia del Cinema Ragazzi è un’attività unica nel nostro territorio, poiché offre nel quartiere San Pio opportunità di formazione e avviamento al lavoro, facendo della cultura faro e strumento concreto di emancipazione – commenta Paola Romano, assessora alle Culture -. Gli operatori e tutte le professionalità che animano le attività dell’Accademia non solo insegnano i mestieri del cinema, ma aiutano tantissimi ragazzi a scoprire e coltivare i propri talenti, incidendo anche in modo positivo e propositivo sulla vita del quartiere. Con questo protocollo vogliamo disegnare progetti e percorsi condivisi, facendoci guidare dall’arte come fattore di riscatto e motore del cambiamento”.