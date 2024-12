Chiodi sotto le ruote delle auto parcheggiate: follia a Bariblu

La denuncia arriva da un utente Facebook. E ciò che racconta ha dell’incredibile: “Nel parcheggio di Bariblu si aggira un uomo che si diverte a forare le auto parcheggiate”.

“Questa mattina – racconta – mi sono recato presso l’ipermercato ed ho parcheggiato l’auto per un quarto d’ora. Al mio ritorno ho trovato una coppia di signori che mi hanno avvertito di quanto era avvenuto. Un tizio, sul metro e settanta, con capelli lunghi e grigi, aveva posizionato delle viti sotto le ruote in modo che avvenisse la foratura. I signori sono rimasti talmente scioccati da questo atto pazzesco, che hanno avuto la pazienza di aspettare il mio ritorno per segnalare quanto accaduto. Mi sono recato alla caserma dei carabinieri presso i quali ho sporto denuncia con la descrizione dell’uomo”