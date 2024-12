A Bari nasce la squadra di pronto intervento della polizia locale

Su proposta dell’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone, la giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il documento programmatico con cui la Polizia Locale di Bari esplicita le strategie gestionali, organizzative e operative per mezzo delle quali intende fronteggiare le problematiche inerenti alla sicurezza dell’area urbana e territoriale metropolitana, in funzione della migliore percezione degli standard di “sicurezza urbana” percepita dai cittadini baresi.

Alla Polizia locale spetta la funzione preventiva che si realizza mediante tre modalità di programmazione:

– strategica, svolta nell’ambito dell’ufficio di gestione delle Risorse umane, tramite il quale vengono elaborati, analizzati e interpretati i dati storici raccolti, valutando l’incidenza delle singole fasi progettuali al fine di ottenere un’oggettivazione degli obiettivi raggiunti;

– formativa, svolta dal Centro Studi del Comando e incentrata sull’attività di aggiornamento professionale, l’implementazione delle best practice condivise con i Comandi di Polizia Locale dell’Area metropolitana grazie a specifiche convenzioni e l’apprendimento di nuove tecniche operative, in sinergia con le nuove attività formative programmate a livello locale dalla Regione Puglia;

– operativa, attuata con l’esecuzione delle performance progettuali relative al raggiungimento degli indicatori e dei target.

Il documento approvato intende perciò garantire una maggiore incisività della Polizia Locale sul territorio comunale mediante adeguate performance progettuali strutturate su un arco temporale di tre anni con l’obiettivo di realizzare:

– potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;

– potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla riduzione dei tempi di intervento e rilievo degli incidenti per un’azione tempestiva nelle situazioni di emergenza volta a garantire un pronto ripristino della viabilità;

– interventi a tutela degli utenti deboli quali bambini, anziani, persone con disabilità, pedoni e ciclisti;

– svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione civica, ambientale e stradale per garantire la corretta fruizione delle infrastrutture dedicate e l’utilizzo dei veicoli nel rispetto delle vigenti normative;

– potenziamento dei servizi serali e notturni e di prevenzione di cui agli artt. 186, 186 bis, 187 del Codice della Strada.

“Il documento programmatico approvato – commenta Carla Palone – rappresenta una risposta organica agli appelli che provengono dalla cittadinanza in tema di sicurezza, reale e percepita, mettendo a valore risorse e competenze per assicurare servizi sempre più efficaci ed efficienti sul territorio comunale, anche grazie all’impiego delle nuove tecnologie. Risponde a questa logica l’introduzione di una squadra di pronto intervento nelle ore serali e notturne, quelle in cui si registra il maggior numero di incidenti, che ci consentirà non solo di effettuare rilievi accurati per documentare la scena dell’incidente, analizzare le dinamiche e raccogliere prove utili per eventuali indagini, ma anche di mettere in sicurezza l’area e limitare i disagi per gli utenti ripristinando la circolazione in tempi brevi e, ancora, di offrire supporto qualificato alle persone coinvolte negli incidenti secondo un approccio al tempo stesso umano e professionale. Nella stessa direzione va il potenziamento della Sala operativa, cuore pulsante dell’attività del Corpo che raccoglie circa 800 segnalazioni al giorno: negli ultimi anni si è registrato un aumento di richieste di cittadini, istituzioni, organizzatori e fruitori di manifestazioni tale da esigere un incremento di pattuglie in particolari fasce orarie. Parallelamente abbiamo ritenuto di confermare l’impegno della Polizia locale nelle scuole con l’obiettivo di puntare sull’informazione e la sensibilizzazione dei nostri più giovani concittadini. Infine continueremo a rafforzare l’azione di controllo del territorio in funzione antidegrado, con un’attenzione specifica al corretto conferimento dei rifiuti”.

IL PROGETTO

Tra gli obiettivi contemplati dal progetto triennale 2025-27 vi è il miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale, con particolare riferimento all’organizzazione di servizi di prevenzione e repressione dei comportamenti che creano pericolo per gli utenti della strada. Uno di questi obiettivi è la “smart mobility”, oggetto di specifico intervento per garantire la corretta fruizione di piste ciclabili, corsie riservate, stalli di sosta, l’utilizzo dei veicoli nel rispetto delle regole e prescrizioni del Codice della Strada nonché la tutela dei terzi, pedoni in primis. I controlli interesseranno anche la conformità dei dispositivi di “smart-mobility”: particolare attenzione sarà riservata all’uso illecito di monopattini, biciclette elettriche, hoverboard, segway nella fascia oraria dalle 18 alle 6 del mattino. Sul fronte della mobilità ordinaria proseguirà l’azione di prevenzione e repressione a tutela della sicurezza nella circolazione, con l’imprescindibile attenzione alle violazioni all’origine della maggior parte degli incidenti (utilizzo di telefono cellulare, velocità non adeguata, guida in stato di alterazione psico-fisica, soste irregolari); le violazioni e le zone del territorio interessate saranno individuate anche attraverso studi di settore. Per quanto attiene la velocità, si conferma l’utilizzo del telelaser in ambito urbano, nella fascia oraria serale/notturna, come presidio “mobile” per il controllo della velocità sulle principali arterie e assi di scorrimento interessati statisticamente da una maggiore incidentalità. Saranno organizzate pattuglie di controllo con i veicoli di servizio che perlustreranno e stazioneranno nei punti di maggior traffico con lampeggianti accesi.

Nel progetto approvato si prevede l’istituzione di una “Squadra di Pronto intervento nelle ore notturne e serali” specializzata nel rilevamento di sinistri stradali che, in queste fasce orarie, risulta essere più critico a causa delle condizioni di ridotta visibilità (anche in considerazione degli interventi che si verificano sulla strade extraurbane e quelle ad alto scorrimento), nonché delle attività legate agli esiti degli accertamenti alcolemici e tossicologici. Questa iniziativa ha come obiettivo principale la riduzione dei tempi di intervento e rilievo degli incidenti, con un’azione tempestiva ed efficace nelle situazioni di emergenza. La squadra sarà composta da personale altamente qualificato, formato sia nel rilevamento di sinistri che nell’applicazione delle procedure necessarie per assicurare un rapido ritorno alla normalità della circolazione. La squadra sarà dotata di strumenti tecnologici avanzati, come apparecchiature per il rilievo della scena dell’incidente senza interferire con il traffico, software di ricostruzione del sinistro e tablet per trasmettere i dati agli uffici centrali in tempo reale: un intervento più rapido e preciso contribuirà infatti a ridurre i disagi per gli automobilisti e a migliorare la sicurezza stradale in generale. Inoltre, la maggiore capacità di raccogliere dati e analizzare le cause degli incidenti consentirà di attuare politiche di prevenzione mirate, contribuendo a una mobilità più sicura e fluida.

Come noto, le numerose attività della Polizia Locale hanno quale punto di raccordo la Sala operativa, che raccoglie le denunce e le richieste di pronto intervento dei cittadini. Attualmente in funzione ventiquattr’ore su ventiquattro, riceve segnalazioni dei cittadini, contatta e invia le pattuglie, acquisisce ogni possibile informazione sui fatti, legge richieste via mail e segnalazioni sui social network, visiona i monitor collegati alla videosorveglianza cittadina, richiede visure anagrafiche, PRA, e banche dati in genere, nonché relaziona all’ufficio Comando per programmare ulteriori controlli. In seguito all’introduzione del progetto “Squadra di Pronto intervento nelle ore notturne e serali”, che incrementa, in quelle particolari fasce orarie, la presenza del personale esterno di Polizia locale, verranno implementate le ordinarie attività svolte dalla Sala operativa con una maggior presenza di operatori.

La fase progettuale “Domeniche aggiuntive”, originariamente istituita per rispondere alla necessità di coprire con personale aggiuntivo tutti gli eventi e le manifestazioni pubbliche in programma in giorni festivi ha subito, per effetto dell’introduzione del nuovo “regolamento delle prestazioni a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni e eventi” adottato dalla giunta comunale, una rimodulazione in termini di numero di personale e risorse economiche. Sarà così possibile ottimizzare le risorse senza compromettere la qualità dei servizi offerti: infatti gli eventi che venivano coperti esclusivamente dal progetto “Domeniche aggiuntive” sono ora parzialmente a carico dei terzi (in caso di eventi previsti nella regolamentazione dei servizi a pagamento), con la possibilità di investire le risorse risparmiate in altre attività quali la Squadra di Pronto intervento.

Resta confermato il servizio di vigilanza nei pressi degli istituti scolastici atto a garantire l’ingresso e l’uscita in sicurezza degli alunni e il regolare flusso veicolare della zona nelle ore di punta, le cui richieste da parte dei dirigenti scolastici e della cittadinanza sono in costante aumento rispetto al passato. Detto servizio necessita di un ulteriore apporto di risorse umane cui si intende far fronte con il progetto “Scuole Sicure”, svolto al di fuori dell’orario di servizio per garantire l’ingresso e l’uscita in sicurezza degli alunni, eventuali accompagnamenti delle scolaresche durante l’anno scolastico e il regolare flusso veicolare della zona. Il progetto punta anche a monitorare e prevenire eventuali atti di bullismo e a eseguire il controllo delle caratteristiche degli scuolabus, del personale impiegato come autista/accompagnatore e a verificare il rispetto degli altri requisiti stabiliti nel capitolato del trasporto scolastico. Tale servizio sarà attuato mediante l’impiego di istruttori di Polizia locale del turno ordinario pomeridiano, che assicureranno la presenza presso ciascuna scuola, per il tempo necessario a garantire, in concomitanza con le fasi di afflusso e deflusso, l’entrata e l’uscita in sicurezza, presenziando almeno mezz’ora prima e 15 minuti dopo gli orari di ingresso e di uscita. I servizi di vigilanza si espleteranno da gennaio a maggio e da settembre a dicembre e consentiranno di coprire un massimo di 75 scuole. Previsti anche corsi negli istituti della città sui temi di educazione civica, educazione stradale e prevenzione.

A questo quadro di azioni si aggiunge la proposta progettuale “Antidegrado urbano” che, in sintonia con quanto previsto nel vigente D.U.P. e coerentemente con le linee di mandato dell’amministrazione, si propone di promuovere comportamenti virtuosi e rispettosi della civile convivenza per una migliore vivibilità dei luoghi di aggregazione.

In particolare saranno attivati una serie di interventi di monitoraggio del territorio comunale affidati ad agenti, anche in abiti civili, preventivamente autorizzati per: