Al Policlinico Foggia eseguiti i primi interventi di Cardiochirurgia

Dopo la presentazione del nuovo reparto di Cardiochirurgia del Policlinico Foggia, tenutasi l’11 novembre, hanno avuto inizio le attività assistenziali e sono stati svolti i primi interventi di Cardiochirurgia a pazienti provenienti da tutte le province della Puglia.

In particolare, dall’inizio del mese di dicembre, sono stati eseguiti interventi di riparazione delle valvole mitralica e aortica con approccio mini-invasivo, interventi di aneurisma aortico, bypass coronarico oltre che complessi reinterventi sulle valvole cardiache. I primi pazienti operati sono già stati dimessi presso centri di riabilitazione del territorio o presso il proprio domicilio.

L’impegno dei cardiochirurghi, cardioanestesisti, infermieri e tecnici di perfusione ha consentito un sicuro ed armonioso inizio delle complesse attività di assistenza in sala operatoria, terapia intensiva e reparto di degenza.

Il Prof. Domenico Paparella, Direttore della Struttura Complessa universitaria del Policlinico Foggia e recentemente eletto nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Cardiochirurgia (SICCH) sostiene che “Il sistema, benchè sottoposto ad un nuovo livello di complessità, ha reagito bene all’inizio delle operazioni cardiochirurgiche, grazie all’impegno di tutte le componenti operative. Dal mese di gennaio – prosegue – sarà attivata anche la seconda delle due sale operatorie, e, successivamente, la sala ibrida. Questo comporterà un notevole incremento del numero di interventi e dello sforzo organizzativo. Il ruolo della Cardiochirurgia del Policlinico di Foggia, nel panorama nazionale e non solo, è dimostrato – conclude – dalle comunicazioni scientifiche tenute al recente congresso nazionale dei cardiochirurghi dove un giovane perfusionista. dottorando nell’Università di Maastrict e dipendente del Policlinico Foggia, Enrico Squiccimarro, è stato premiato per aver presentato il miglior studio tra i ricercatori con meno di 40 anni”.

“L’avvio delle attività di Cardiochirurgia – dichiara il Direttore Generale facente funzione Dott.ssa Elisabetta Esposito – costituisce un importante traguardo che consentirà ai pugliesi di evitare spostamenti fuori regione. La Cardiochirurgia è un Centro di eccellenza, sintesi della collaborazione e della sinergia con la Regione Puglia e l’Università di Foggia, e un ulteriore elemento di crescita per il Policlinico Foggia. Il Direttore Generale facente funzione sottolinea, inoltre, che “è in fase conclusiva la gara per i lavori di abbattimento e ricostruzione del cosiddetto Monoblocco, ovvero il corpo centrale dei vecchi Ospedali Riuniti. La struttura, che ospiterà quattro unità operative per un totale di 108 posti letto, ambulatori e spazi dedicati all’accoglienza, contribuirà a razionalizzare i servizi e i reparti ospedalieri e darà un nuovo volto al Policlinico anche dal punto di vista architettonico”.

“A nome della Presidenza della Facoltà di Medicina – dichiara il Prof. Giuseppe Carrieri – esprimo la più viva soddisfazione per il brillante avvio dell’attività di Cardiochirurgia presso il Policlinico di Foggia, attività che vede nel nostro docente Prof. Domenico Paparella un referente altamente qualificato e selezionato dalla nostra Università proprio in merito ai suoi elevatissimi valori scientifici e assistenziali. La presenza del Prof. Paparella e della sua équipe amplia in maniera significativa l’offerta formativa del nostro Ateneo. Manifesto compiacimento per i grandi risultati raggiunti sia dal punto di vista assistenziale che didattico, convinto che questo sia solo l’inizio di una nuova grande era che porterà ulteriore upgrade tecnologico nel Policlinico di Foggia”.