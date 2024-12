Bari, lascia pacchetto in auto: al ritorno l’amara sorpresa

Lascia un pacchettino sul sedile posteriore dell’auto, ma al suo ritorno trova il vetro frantumato e del pacchettino…nessuna traccia. È accaduto al San Paolo, in particolare nel parcheggio Metro dell’ospedale. A raccontare quanto accaduto un cittadino che ha voluto affidare ai social “l’amara sorpresa” per mettere in guardia gli altri.

“Avevamo lasciato un pacchettino sul sedile posteriore dell’auto parcheggiata in fondo alla strada – spiega – ma all’uscita dal nosocomio la sorpresa: vetro rotto e pacchetto rubato. Del parcheggiatore abusivo che c’era all’arrivo nemmeno l’ombra. Roba da quarto mondo. Racconto l’episodio per mettervi in guardia, fate attenzione”, ha concluso.