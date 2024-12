Donati fegato e cornee a Barletta: “Ci distinguiamo per generosità”

Non si ferma la macchina della solidarietà, in particolare quella di chi sceglie di donare i propri organi per offrire speranza di vita a chi ne ha bisogno. Nell’ospedale di Barletta è stato effettuato un prelievo di fegato e cornee da una donna di 74 anni originaria di Margherita di Savoia. Il consenso alla donazione è stato dato dal marito e dal figlio della donna, ai quali la direttrice della Asl Bat, Tiziana Dimatteo, ha rivolto “un abbraccio e un pensiero di vicinanza”.

Il fegato è stato prelevato da un’equipe del Policlinico di Bari, mentre il coordinamento trapianti si è occupato delle cornee, successivamente inviate alla Banca degli Occhi di Mestre. Questa donazione rappresenta la tredicesima dell’anno per l’Asl Bat e la quarta per l’ospedale di Barletta.

“La nostra provincia si distingue per generosità” – ha commentato Giuseppe Vitobello, responsabile trapianti della Asl Bat che ha inoltre sottolineato il ruolo strategico degli ospedali di Andria, Barletta e Bisceglie nel sistema trapianti della Puglia. “Abbiamo registrato tredici donazioni multiorgano, equivalenti a circa 35 donatori per milione di abitanti, rispetto a una media regionale di 18 donatori per milione. Per quanto riguarda le cornee, ne sono state prelevate 190, pari a circa 500 cornee per milione di abitanti. Questi numeri posizionano il nostro territorio tra i più virtuosi e generosi d’Italia”, ha aggiunto Vitobello.

Infine, ha espresso gratitudine al personale del coordinamento trapianti della Asl Bat e agli operatori sanitari dei tre ospedali coinvolti, riconoscendo il loro costante impegno come determinante per il raggiungimento di risultati così significativi.

