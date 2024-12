Messaggi vocali, ora su WhatsApp puoi trascriverli senza ascoltarli

WhatsApp ha iniziato a distribuire una delle funzioni più attese nella sua storia recente. Da oggi sarà possibile accedere dall’app alla trascrizione dei messaggi vocali. La nuova funzione era stata annunciata nelle scorse settimane ma solo in questi giorni è iniziata la distribuzione. Il procedimento è molto semplice, vi spieghiamo come farlo. Il problema, lo sappiamo, è sempre lo stesso. I messaggi vocali sono comodi da mandare, non c’è bisogno di usare la tastiera del telefono e si possono inviare quando si hanno le mani occupate. C’è un problema però: spesso chi li riceve non ha sempre il tempo di ascoltarli, soprattutto quando si trova davanti piccoli podcast lunghi svariati minuti.

Annunci

Al momento la funzione Trascrizione dei Messaggi Vocali è attiva sicuramente per iPhone. Il servizio dovrebbe essere disponibile anche su Android. L’annuncio sul blog della piattaforma era stato dato il 21 novembre, quindi rientriamo nei tempi normali di un qualsiasi roll out. Ovviamente controllate che il vostro smartphone non rientri nei modelli che non sono più supportati da WhatsApp. Per attivare la Trascrizione dei Messaggi Vocali basta seguire questi passaggi:

Aggiorna l’app di WhatsApp

Apri le Impostazioni

Apri Chat

Attiva “Trascrizione dei messaggi vocali”

Scegli la lingua in cui di solito ricevi messaggi vocali

A questo punto quando arriva un messaggio vocale che non vuoi ascoltare dovrai solo tenere premuto il messaggio e scegliere l’opzione Trascrivi. Abbiamo fatto qualche prova: la trascrizione è praticamente perfetta. Riesce ad azzeccare anche la punteggiatura. Il vocale può essere trascritto senza aprirlo, se invece volete sentirlo comunque allora vedrete tute le parole pronunciate in corrispondenza dell’audio.