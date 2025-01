Alberobello, il 5 gennaio la Befana “scende” dai trulli

Ad Alberobello la Befana scende dai trulli. Si terrà il 5 gennaio 2025, in uno dei luoghi più suggestivi della Puglia, l’evento che è ormai tradizione per grandi e piccini che prevede la “Calata della Befana”. L’appuntamento, che avrà luogo a partire dalle ore 20, è inserito nel contesto del programma We Are in Trulli e patrocinato dal Comune di Alberobello ed è promosso da Pro Loco Alberobello, in partnership con il CAI Sezione di Gioia del Colle e il GASP – Gruppo Archeologico Speleologico Pugliese. Grazie a oltre venti esperti, tra istruttori speleologi e speleologi, l’evento si svolgerà in totale sicurezza e allegria.

Dalle ore 20:00, la piazza principale della città, incorniciata dai suoi celebri trulli, accoglierà la ‘simpatica vecchietta’ che, come ormai solita fare da alcuni anni, invece di svolazzare con la sua magica scopa si calerà dalla teleferica, opportunamente posizionata dal GASP sui tetti più alti della città, regalando a tutti un momento di pura magia. L’attesissima calata sarà scandita con gioia e musica, finché tutti con il naso all’insù, sosteranno in largo Trevisani in attesa dell’arrivo della Befana, pronta a distribuire caramelle invece del carbone ai bambini (e agli adulti) presenti.

Il programma prevede anche numerosi momenti di intrattenimento con musica, che accompagneranno la magia della Calata. Non mancheranno le attrazioni natalizie allestite nel centro storico, che creeranno un’atmosfera unica, tra luci, colori e profumi delle tradizioni locali. La Calata della Befana rappresenta, da sempre, un appuntamento atteso da tutta la comunità di Alberobello e dai visitatori, che ogni anno affollano la cittadina pugliese per vivere l’emozione di un evento che sa come trasmettere gioia, calore e spirito di condivisione.