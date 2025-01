Bari, a San Pio parrucchiere dona capelli a pazienti oncologici

Un taglio gratuito di capelli a chi sceglierà di donarli ai pazienti oncologici. È l’iniziativa che si terrà a Bari, in particolare nel nel quartiere San Pio, dove il centro estetico “Estelite Laboratorio di Bellezza” che offre da poche settimane anche il servizio di parrucchiere ha deciso di donare i capelli ai pazienti oncologici in difficoltà economica.

Durante le giornate dell’8 e 15 gennaio, in particolare, saranno raccolte le ciocche di capelli con l’obiettivo di donare gratuitamente parrucche inorganiche ai pazienti oncologici. Per l’occasione, il taglio sarà gratuito. I requisiti per la donazione sono quelli di avere una lunghezza minima dei capelli di 25 centimetri e inoltre di avere capelli con colore uniforme, dunque, anche se trattati, privi di meches o shatush. “Aiutaci a fare la differenza – scrivono sui social dal centro estetico – insieme possiamo regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno”, concludono.

Foto Freepik