Bari, ferito da un colpo d’arma da fuoco: grave 20enne

Un ragazzo di 20 anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco all’addome nel corso dei festeggiamenti per il nuovo anno. Il 20enne è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione al Policlinico di Bari dopo essere stato operato d’urgenza. Un altro uomo invece ha riportato un trauma a un occhio a causa dello scoppio di un bengala. Il personale del 118 ha assistito diverse persone, tra cui alcuni minori, sia per lievi traumi legati all’esplosione di petardi sia per abuso di alcol.

Aggiornamento

L’uomo di 20 anni rimasto ferito la scorsa notte a Bari, ha precedenti di polizia per diversi reati, come lo spaccio di sostanze stupefacenti, e potrebbe essere stato colpito da un proiettile esploso da un’arma di piccolo calibro nel corso di una accesa lite. Secondo quanto si apprende, a soccorrerlo è stato un suo amico che però non avrebbe riferito elementi utili agli agenti della squadra mobile della questura di Bari che indagano su quanto avvenuto. La vittima risiede nel rione Japigia di Bari ed è da accertare se l’episodio sia avvenuto in quella zona oppure no. Gli investigatori attendono di ascoltare la vittima che è ricoverata nel reparto di Rianimazione del Policlinico barese dopo essere stata sottoposta a intervento chirurgico. Ad aiutare la ricostruzione dell’accaduto, sarà anche l’ogiva estratta dai medici nel corso dell’operazione