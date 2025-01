Capodanno e l’usanza di buttar via il vecchio: “A Bari più rifiuti”

Dagli elettrodomestici ai set di piatti, ma non solo. Anche a Bari resiste, ormai da anni, anzi, forse è addirittura peggiorata, l’usanza di liberarsi del vecchio l’ultimo dell’anno. A prova di ciò le campagne che, negli ultimi giorni, si sono riempite di rifiuti. La denuncia arriva da una strada limitrofa situata a Palese, ma non è un caso isolato. Si tratta di un fenomeno che riguarda tutto l’anno, ma si acuisce nel mese di dicembre. Le campagne della città ormai straripano di rifiuti di ogni tipo, dagli ingombranti all’indifferenziata tanto che il Comune, al fianco di Amiu, è corso ai ripari cercando una strategia per frenare l’abitudine dei “furbetti”.

“Negli ultimi giorni a Palese sono aumentati i rifiuti – ha spiegato un cittadino – ci sono nuovi frigoriferi, set ti piatti, giocattoli. Insomma, sembra che la gente abbia svuotato casa per buttarla qui, proprio dietro casa mia. Uno scempio. Accade tutto l’anno, ma in quest’ultima settimana la mole di rifiuti è aumentata, forse perché presi dal prurito di liberarsi delle cose vecchie prima del nuovo anno. Va bene, ma non si fa così. Esistono modi legali per non inquinare e gettare rifiuti”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di un’altra residente.

“Mi auguro vivamente che il prossimo anno questo fenomeno possa smettere di esistere – ha spiegato – spero che ci siano più controlli. Non è giusto vedere rovinato così il nostro bellissimo territorio. E non è neanche giusto che c’è gente che se ne lava completamente le mani e continua senza sosta a gettare in questo modo barbaro i rifiuti. Nell’ultima settimana le campagne sono state soffocate ulteriormente. Chiedo ad Amiu e al Comune, magari, ma solo perché per alcuni a quanto pare è complicato, di rendere più fruibile il servizio con la raccolta porta a porta, dedicata, anche per gli ingombranti, chissà, magari qualcosa cambia”, ha concluso.