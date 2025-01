Gli esplode una pistola a salve, bimbo perde dito ad Andria

Un bambino di sei anni ha perso un dito dopo che la pistola a salve che il papà gli aveva dato per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, è esplosa. Il piccolo, portato nel Pronto soccorso dell’ospedale Bonomo nella notte, è stato trasferito al Policlinico di Bari per le gravi ferite riportate agli arti superiori: non ha più un pollice. Adesso è ricoverato nella struttura sanitaria barese.