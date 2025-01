Inside out 2, è nel 2024 il film con più incassi per Disney Pixar

Inside Out 2 fa la storia. È diventato il film della Disney/Pixar con i maggiori incassi di sempre in tutto il mondo. La pellicola d’animazione del 2024 diretta da Kelsey Mann al suo debutto alla regia ha totalizzato 1,251 miliardi al botteghino, un record. Ha superato anche il primato precedente detenuto dall’altro film della Disney-Pixar, ‘Gli Incredibili 2’ con 1,243 miliardi.

Il sequel di Inside Out (2015) è al quarto posto come incassi a livello mondiale per un film di animazione. All’esordio nelle sale Usa Inside Out 2 ha rastrellato subito 151 milioni di dollari a livello nazionale, battendo Dune: Parte 2 (711 milioni di dollari), registrando la migliore apertura dell’anno e diventando il primo film dopo Barbie dello scorso luglio (162 milioni di dollari) a debuttare sopra i 100 milioni di dollari.