Assalto a portavalori nel Foggiano, auto in fiamme

Un furgone portavalori è stato preso d’assalto questa mattina lungo la statale 89, tra San Nicandro Garganico e Apricena, nel Foggiano. Secondo le prime ricostruzioni, la banda di rapinatori ha cosparso la strada di chiodi per fermare il blindato e ha successivamente incendiato alcuni veicoli, creando un blocco per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine. I carabinieri sono attualmente sul posto per ricostruire la dinamica dell’assalto e avviare le indagini. Nel frattempo, il traffico è stato deviato sulla statale 693, nota come strada a scorrimento veloce garganica. Non è ancora chiaro se i rapinatori siano riusciti a impossessarsi del denaro trasportato dal portavalori.