Bari, al teatro Abeliano c’è Tullo con il suo “Sconcerto”

Sabato 4 gennaio al teatro Abeliano di Bari l’associazione Echo Events, diretta da Donato Sasso, proporrà lo spettacolo comico-musicale “Sconcerto” scritto da Raffaello Tullo, con in scena lo stesso autore insieme all’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta del maestro Giacomo Piepoli. Il sipario si apre e, in scena, i musicisti iniziano con l’esecuzione di brani attinti da un repertorio classico, seguendo il direttore. Il primo brano si conclude, il pubblico applaude e tutto procede per il verso giusto, un classico concerto. A un certo punto, subentrerà un imprevisto che non permetterà al maestro d‘orchestra di continuare a dirigere la compagine. Subentrano attimi di agitazione e quando oramai sembra che non ci siano altre soluzioni se non avvisare il pubblico che la prosecuzione dell’esibizione è compromessa, si fa avanti uno degli spettatori che si offre di sostituire il direttore sul podio assicurando di esserne all’altezza. Sembra essere la soluzione ideale ma, solo quando il sostituto prende la guida dell’orchestra, si scopre che così non è e che i musicisti sul palco sono in balia di una personalità “sui generis” o, meglio, di un vero e proprio impostore.

Annunci

Con alla guida un neo-direttore improvvisato, dall’approccio assolutamente rudimentale e decisamente “sopra le righe”, si dà il via a una serie di sketch comici, a tratti irriverenti, intervallati dalle esecuzioni delle sinfonie, classiche e pop, più celebri e amate dal grande pubblico.

“La sontuosità dell’orchestra si scontra con la cialtronaggine di questo pseudo direttore – ha spiegato Raffaello Tullo -. Questo porterà i musicisti a fare cose che non ci si aspetta da una formazione come quella. L’orchestra suonerà pezzi di repertorio classico, più conosciuti al grande pubblico. Però questi saranno contaminati dallo pseudo direttore”. Showman rinomato per la sua capacità di far ridere, Tullo è il fondatore della Rimbamband, band musicale composta da comici, che ha solcato importanti palcoscenici ed ha partecipato a programmi tv nazionali. Il suo feeling tra risata e musica è noto ai più, ma con questo progetto si spinge oltre, osa maggiormente, mettendo mani su una vera e propria orchestra. “Ho sempre sperato di fare uno spettacolo con un’orchestra – ha commentato Raffaello Tullo -. Da tempo lavoro con i contenuti comico musicali con la Rimbamband, gruppo composto da 4 persone oltre me. Immaginare di farlo con una trentina di elementi era un sogno che dallo scorso anno si è realizzato”.