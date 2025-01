Bari, i residenti di Sant’Anna possono richiedere agibilità

Finalmente i residenti del comparto 1 del quartiere Sant’Anna possono chiedere l’agibilità dei loro immobili. La procedura è semplice: l’istanza dovrà essere presentata tramite la piattaforma EGOV, allo Sportello Unico Edilizia di Bari. Ne dà notizia il consigliere comunale Lorenzo Leonetti. “Sul portale c’è la modulistica necessaria insieme a tutta la documentazione prevista dalla legge – spiega Leonetti È richiesta la firma digitale di un tecnico. Una volta presentata la SCIA, la stessa è immediatamente operativa. Il Comune ha 30 giorni di tempo per richiedere eventuali chiarimenti, altrimenti, in caso di silenzio, si applica il principio del silenzio-assenso. Sono davvero felice di poter condividere questa buona notizia con i tanti residenti che mi hanno sostenuto in questo lungo cammino. Dopo tante difficoltà, discussioni e anche momenti di sconforto, ora possiamo finalmente dire che è stato raggiunto un importante obiettivo, frutto di un percorso di politica partecipata che mi ha visto al fianco della comunità su questo argomento, per oltre dieci anni”.