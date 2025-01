Bari, il marciapiede dissestato da mesi: “Nessuno interviene”

“Questo marciapiede, correva l’anno 2024 mese di settembre, segnalato, protocollato, inviata segnalazione tramite app, ma niente. Che tristezza, mi auguro che il 2025 possa essere diverso”. La denuncia è di Peppino Milella, residente e rappresentante dell’associazione IX maggio in merito ad un marciapiede segnalato da mesi a San Girolamo, in via Nino Rota e per il quale nessuno è intervenuto. Nei quartieri San Girolamo e Fesca sono diverse le zone dove si registrano problemi sui marciapiedi dissestati: in alcuni punti sono completamente impercorribili come ad esempio in via Cimarosa ad angolo con via Perosi, ad angolo di via Verdi, la zona del canalone con montagne di sabbia. “Ci vogliono poi più bidoncini gettacarte e per gli escrementi dei cani non solo in alcune zone, ma in tutto il quartiere soprattutto sul lungomare IX maggio”, conclude.