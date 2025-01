Bari, nel giardino Santa Rita al San Paolo festa dell’Epifania

Una festa per celebrare l’Epifania il 3 gennaio. È quanto accadrà al San Paolo, nel giardino Santa Rita. Ad organizzarla il comitato che da anni si occupa di portare “gioia” per tutto l’anno, in particolare durante le festività natalizie. A partire dalle 18.30, prenderà il via la festa con la benedizione e la distribuzione dei beni ai bimbi con intrattenimento per le famiglie e una grande festa che accoglierà non solo i residenti, ma anche chi vorrà partecipare da fuori.

Annunci

“Sarà una bella festa – ha commentato il responsabile del Comitato Santa Rita Michele Genchi – per l’occasione voglio ringraziare i sacerdoti padri Barnabiti, alcuni negozianti, il sindaco Vito Leccese, l’impresa edile residenziale dei fratelli Caccavalle luigi e Saverio, il mercato floricolo di Terlizzi con l’aiuto di Valtarelli Giuseppe e Caterina Barile e ancora gli amici e tutti i sostenitori. Un grazie speciale infine ad Anna Perulli che sarà la nostra befana, vi aspettiamo”, ha concluso.

Foto repertorio