Visite mediche: gli italiani prenotano sempre di più online

La digitalizzazione nel settore sanitario sta facendo passi da gigante in Italia, come evidenzia un’indagine condotta da Ipsos. L’indagine, condotta su oltre 1000 cittadini tra i 18 e i 70 anni in cinque regioni italiane chiave (Lombardia, Lazio, Piemonte, Campania e Sicilia), rivela un quadro in evoluzione nelle modalità di prenotazione delle visite mediche, con un crescente apprezzamento per i servizi online.

Prenotazione visite online o al telefono: un cambiamento generazionale

Nonostante la prenotazione telefonica mantenga ancora il primato, attestandosi al 59% delle preferenze, è significativo notare come la modalità online stia guadagnando terreno, raggiungendo il 46% delle scelte, seguita dalla prenotazione di persona al 43%.

Questo trend evidenzia una progressiva trasformazione nelle abitudini degli italiani, sempre più orientati verso soluzioni digitali.

Questo interesse sempre maggiore verso i servizi digitali di prenotazione ha portato sempre più persone a utilizzare piattaforme come Elty.it, il sito dove prenotare visite in modo semplice e veloce, scegliendo il posto, la prestazione, il giorno e l’orario che più è comodo al richiedente.

L’indagine ha mostrato comunque come proprio l’analisi demografica mostri attualmente un chiaro divario generazionale nell’approccio alle prenotazioni. I giovani tra i 18 e i 34 anni dimostrano una maggiore propensione all’utilizzo dei servizi online, con il 51% che sceglie questa modalità, mentre gli over 65 si attestano al 38%.

Al contrario, il 64% degli anziani preferisce ancora la prenotazione telefonica, contro il 56% dei più giovani. È interessante notare come per più della metà degli over 65 (52%) la prenotazione di persona rimanga ancora il metodo privilegiato.

Le differenze territoriali nell’uso dei sistemi di prenotazione online

Le differenze territoriali sono altrettanto significative e riflettono il divario digitale tra Nord e Sud del paese nella prenotazione delle visite online.

Nelle regioni settentrionali si registra una maggiore propensione all’utilizzo dei servizi online: il Piemonte guida la classifica con il 54%, seguito dalla Lombardia con il 53%, entrambe ben al di sopra della media nazionale del 46%.

Al contrario, nelle regioni meridionali come Campania e Sicilia, l’utilizzo delle prenotazioni online si riduce rispettivamente al 39% e 37%. Il Lazio presenta una particolare predilezione per la prenotazione telefonica, con il 65% degli intervistati che la preferisce, superando la media nazionale del 59%.

Gli utenti più soddisfatti dalle prenotazioni delle visite mediche online?

Un aspetto particolarmente interessante emerge dall’analisi del grado di soddisfazione degli utenti. Le prenotazioni online registrano livelli di gradimento nettamente superiori rispetto alle altre modalità. In Piemonte, per esempio, mentre il 14% di chi prenota telefonicamente si dichiara insoddisfatto, ben il 93% di chi utilizza i servizi online esprime piena soddisfazione.

Un trend simile si osserva in Lombardia e Lazio, dove circa il 90% degli utenti online si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto, mentre tra chi utilizza il telefono, rispettivamente il 17% e il 15% manifesta insoddisfazione.

La situazione in Campania invece presenta delle peculiarità: nonostante il 50% degli intervistati preferisca prenotare di persona, questa modalità risulta la meno soddisfacente, con il 12% di esperienze negative. Al contrario, sia la prenotazione online che quella telefonica raccolgono giudizi molto positivi, con oltre il 90% di utenti soddisfatti.

La Sicilia si distingue per una generale criticità nella gestione delle prenotazioni: il 21% degli utenti che prenotano telefonicamente si dichiara insoddisfatto, mentre la soddisfazione per le prenotazioni online e di persona si ferma all’84%, un dato significativamente inferiore rispetto alle altre regioni dove, in particolar modo per la prenotazione online, la soddisfazione supera costantemente il 90%.

Questi dati suggeriscono una chiara direzione per il futuro della sanità italiana: la digitalizzazione dei servizi è un trend in crescita, e rappresenta anche la modalità che garantisce i più alti livelli di soddisfazione degli utenti.

Tuttavia, le marcate differenze territoriali e generazionali evidenziano la necessità di un approccio inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e competenze digitali della popolazione, garantendo l’accesso ai servizi sanitari attraverso molteplici canali.