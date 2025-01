Ad Alberobello arriva la parata delle mascotte

Tutto pronto per vivere una serata indimenticabile all’insegna della magia, del divertimento e dei personaggi dei cartoni preferiti. Sabato 4 gennaio ad Alberobello si terrà la Parata delle Mascotte, a partire dalle ore 18:30. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Alberobello ed è organizzata da L’Isola del Sorriso.

Un corteo straordinario, che partirà dal Central Bar, attraverserà il cuore pulsante della città, passando per la suggestiva Piazza del Popolo, e arriverà a Largo Trevisani, dove i bambini (e non solo!) potranno incontrare i loro idoli e scattare delle foto assieme a loro.

Quest’anno, ad animare la parata, ci saranno tantissimi personaggi che non vedono l’ora di fare il loro ingresso trionfale. Ecco alcuni dei protagonisti:

Elsa e Anna di Frozen, con il loro incanto di ghiaccio e magia, saranno pronte a conquistare i cuori dei più piccoli con i loro abiti scintillanti e l’energia dei loro poteri.

Minnie e Topolino, simbolo intramontabile di gioia e spensieratezza, arriveranno con la loro inconfondibile simpatia, pronti a regalare abbracci e sorrisi a tutti.

La dolcissima Peppa Pig, con il suo inimitabile color rosa e la risata contagiosa, farà divertire grandi e piccini con la sua allegria travolgente.

Stitch, il piccolo alieno dal cuore grande e dal carattere un po’ ribelle, si farà subito amare con il suo spirito giocoso e il suo aspetto irresistibile.

Infine, non può mancare Sonic, il velocissimo eroe blu, che con la sua energia e il suo spirito dinamico conquisterà i cuori degli appassionati di velocità e adrenalina.

Un’occasione unica per vedere da vicino queste leggende dei cartoni animati, in una parata che promette di portare un’ondata di felicità, colori e sorrisi per tutta la famiglia.

Dettagli dell’evento:

Data: 4 gennaio 2025

Orario di inizio: 18:30

Percorso: partenza dal Central Bar con arrivo a Largo Trevisani

Partecipazione: gratuita e aperta a tutti

Sono invitati a partecipare i bambini di tutte le età, assieme alle loro famiglie, per godere di questa parata in cui Alberobello sarà protagonista assieme al mondo dei Cartoon. Sarà l’occasione giusta per scattare una foto con le mascotte più amate del mondo e vivere una serata all’insegna della magia!