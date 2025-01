Assalto con esplosivo a bancomat nel Barese: ingenti danni

Il bancomat della filiale della Banca di credito cooperativo di Putignano, nel Barese, è stato fatto esplodere alle 4.30 circa del mattino. Per quantificare il bottino si attende l’apertura dell’istituto di credito che – a quanto si apprende – ha subito ingenti danni. E’ possibile che l’esplosivo sia stato inserito nell’erogatore automatico di banconote. La deflagrazione ha danneggiato la sede della banca, che si torva in via Margherita di Savoia, e il vano in cui si trovava il bancomat. Indaga la polizia che sta eseguendo i rilievi e gli accertamenti anche col supporto dei sistemi di videosorveglianza della zona.