Bari, neonato trovato morto nella culla termica: indagini in corso

Si sono conclusi poco fa gli ultimi rilievi della polizia scientifica sulla culla termica della parrocchia di San Giovanni a Poggiofranco, dove è stato trovato morto un neonato. E’ in corso anche l’autopsia sul corpicino, per capire le cause e l’orario della morte. Per la Procura, che ha aperto una inchiesta, sarà fondamentale accertare se il piccolo era già morto o è deceduto in seguito, senza che il sistema di allarme della culla termica sia partito.