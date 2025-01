Bari, nuova illuminazione in piazza Cesare Battisti

Nuova illuminazione in piazza Cesare Battisti. Si tratta di una iniziativa dell’Università Aldo Moro in vista della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico il 15 gennaio. “Grazie all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – spiega Annamaria Ferretti, presidente del municipio – stiamo assistendo a quella che sarà la nuova illuminazione di piazza Cesare Battisti. Anzi, sarà ulteriormente potenziata per consentire a chi lo desidera, di viverla con maggiore assiduità. Penso innanzitutto alle studentesse e agli studenti del nostro meraviglioso e prezioso Ateneo che si appresta a festeggiare il suo centenario. Uniba è il fiore all’occhiello della Cultura e della Conoscenza nel nostro Municipio1, “metterlo in luce” sempre di più (nel senso letterale del termine) è un dovere per le Istituzioni”.