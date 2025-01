Bari, tombolate sotto l’albero: l’ultima tappa il 4 gennaio

Otto tombolate di allegria che hanno coinvolto la città di Bari. Iniziate il 17 dicembre presso il Centro Servizi Famiglie San Nicola, la manifestazione si concluderà, alla presenza delle istituzioni locali, sabato 4 gennaio dalle ore 17.30, presso la Casa delle Bambine e dei Bambini (SP 110 Modugno Carbonara 4/2), centro polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza e servizio dell’Assessorato alla Giustizia, Benessere Sociale, Diritti Civili del Comune di Bari, gestito dal Consorzio Elpendù attraverso la sua consorziata cooperativa sociale Progetto Città. Alla manifestazione conclusiva è attesa la presenza del sindaco di Bari, Vito Leccese. Parteciperanno alla tombolata insieme ai bambini, Elisabetta Vaccarella, Assessore alla Giustizia e al Benessere Sociale e ai Diritti Civili del Comune di Bari; Carmelo Rollo, presidente Legacoop Puglia; Pasquale Ferrante, vicepresidente vicario Legacoop Puglia; Fabio Gelao, presidente Progetto Città; Andrea Giuseppe Tiberti, presidente nazionale Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo – Ets; Rosalba Lasorella, consigliera di amministrazione della S.N.M.S Cesare Pozzo – Ets e il Consiglio Regionale Puglia della S.N.M.S. Cesare Pozzo – Ets composto da Domenico Sillitti, presidente regionale, Angelo Frascatore, vicepresidente Vicario e Alvaro Fasano, vicepresidente sussidiario.

“Ho amato subito l’idea che le famiglie e le diverse generazioni potessero riunirsi durante questi eventi, grazie a un gioco tradizionale come la tombola, proprio come se fossero a casa – spiega l’assessore Elisabetta Vaccarella – Si è venuta a creare un’atmosfera di unione gioiosa e rispettosa delle differenze, che diventa la base di una piccola grande comunità solidale”. “Siamo contenti e ringraziamo Progetto città e la Mutua Cesare Pozzo per aver portato a Bari l’iniziativa di incontro sociale “Tombolate sotto l’albero” – afferma, invece, il presidente di Legacoop Puglia Carmelo Rollo – Un’iniziativa che porta l’atmosfera di un momento di convivialità famigliare tipica del periodo natalizio dentro una dimensione comunitaria facendo stare insieme le persone, le generazioni, le istituzioni nei luoghi dei servizi che diventano spazi aperti, accessibili e interattivi. Un’importante iniziativa di solidarietà, sussidiarietà e, soprattutto, di cittadinanza attiva che riequilibra il rapporto centro-periferie e mette al centro le persone”.

I premi delle otto tombolate sono stati donati dalla Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo – Ets, attraverso il progetto “Un sorriso per i più piccoli”, promosso dal Coordinamento Giovani della stessa Società che ha lo scopo di offrire un aiuto concreto ai bambini che attraversano momenti di fragilità. “La S.N.M.S. Cesare Pozzo-Ets da oltre 145 anni opera secondo i principi di solidarietà e aiuto reciproco supportando i suoi soci nelle spese mediche e socio assistenziali, oltre ad essere presente in varie iniziative di aiuto – afferma invece Andrea Giuseppe Tiberti, presidente nazionale CesarePozzo – Progetti come questo ci riempiono di gioia e orgoglio: donare un sorriso ai bambini è una delle preziose espressioni della mutualità”.

Ritenendo che non si possa comprendere la differenza senza prima definire l’eguaglianza, la Cooperativa Sociale “Progetto Città”, costituitasi a Bari nel marzo del 1980, è una struttura produttiva che opera professionalmente nel settore dei servizi socio-educativi, socio-assistenziali, socio-culturali e ludico-ricreativi. “Sotto le feste ci piace proporre una riscoperta dello spirito del Natale come occasione di accoglienza e condivisione – racconta Fabio Gelao – Non a caso la tappa finale coinvolge una realtà davvero unica, il Centro Polifunzionale per l’Infanzia e l’Adolescenza CBB, un luogo di sostegno concreto per le famiglie, ma anche di socializzazione per i più piccoli”.