Box per la pesca utilizzati abusivamente: sigilli a Torre a Mare

Il personale della Guardia Costiera di Bari, nel corso di un’attività di polizia marittima finalizzata alla tutela del pubblico demanio marittimo e al contrasto dei fenomeni di abusivismo sulle coste del litorale pugliese, ha rilevato, presso il porto di Torre a Mare, nel Comune di Bari, l’occupazione abusiva di una serie di manufatti demaniali, consistenti in venti box destinati alla pesca e riconvertiti abusivamente ad altri usi. Le operazioni, eseguite sotto lo stretto coordinamento della Procura della Repubblica di Bari, si sono svolte con il supporto del personale della Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio Gestione e Valorizzazione del Demanio Marittimo del Comune di Bari e della Polizia Locale.

Il personale operante, coadiuvato dalla società comunale Multiservizi, ha proceduto all’apertura forzata delle porte di accesso ai manufatti in questione, chiuse arbitrariamente da ignoti avventori. All’interno sono state rinvenute attrezzature balneari e materiale vario. Qualcuno aveva addirittura iniziato lavori di rivestimento con piastrelle. Successivamente, le porte di accesso sono state richiuse e sigillate e i manufatti sono stati posti sotto sequestro penale. Considerato lo stato di degrado in cui versavano le strutture in sequestro, sono state avviate le opportune pertinenti azioni amministrative. I controlli di polizia marittima continueranno lungo tutta la costa, a tutela dell’ambiente e della libera e pubblica fruizione del demanio marittimo.