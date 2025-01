Mense scolastiche a Bari, il Consiglio di Stato dà ragione alla Ladisa

Le mense delle scuole di Bari verranno gestite per i prossimi quattro anni dalla Ladisa Ristorazione. A stabilirlo la sentenza definitiva del Consiglio di Stato che ha respinto integralmente il ricorso di primo grado presentato dalla Rti Cooperativa e Lavoro-Vivenda. Una querelle durata per mesi e ricaduta naturalmente sull’organizzazione delle famiglie. Una partenza a singhiozzo in tutta la città delle mense scolastiche, quindi, tra ricorsi e istanze. Solo nella giornata di ieri il Comune di Bari aveva prorogato il servizio del lotto 1 alla Ladisa e quello del lotto 2 alla Rti Cooperativa. Si attendono ora le decisioni di Palazzo di Città in merito a quanto accadrà a partire da martedì con il rientro a scuola dopo la pausa estiva.